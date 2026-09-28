Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 448365
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
90°C
Мощность, Вт
750
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х23
Вес, кг.
2.22
Описание товара Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт)
Термопот Energy TP-601N объемом 3 литра совмещает функции чайника и термоса. Этот электрический прибор быстро кипятит воду и поддерживает ее температуру. Этому способствует внутренняя колба из нержавеющей стали, стенки которой хорошо держат тепло. Мощность в режиме поддержания температуры — 35 Вт.
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Теги товара: 3 л
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Бренд
Тип товара
Термопот
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
3
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Таймер
нет
Терморегулятор
нет
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
90°C
Развернуть
Мощность, Вт
750
Страна производитель
Китай
Термопот Energy TP-601N объемом 3 литра совмещает функции чайника и термоса. Этот электрический прибор быстро кипятит воду и поддерживает ее температуру. Этому способствует внутренняя колба из нержавеющей стали, стенки которой хорошо держат тепло. Мощность в режиме поддержания температуры — 35 Вт.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л, металлические
Теги товара: 3 л
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 4 л, металлические
Теги товара: 3 л
Термопот Energy TP-601N (3,0 л, 750 Вт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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