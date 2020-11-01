Ящик для инструмента Stanley Fatmax (1-95-617)

Высокий корпус для увеличенного объема хранения

Инновационный съемный вертикальный органйзер для более удобного размещения инструмента

Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)

Эргономичная ручка из двух материалов

Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла для максимальной защиты содержимого

V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении

Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка меньше длины ящика

Конструкция позволяет с легкостью переносить большую нагрузку

Подходит для работы с трубами и пиломатериалами