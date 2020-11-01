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Ящик для инструмента Stanley Fatmax (1-95-615)

Артикул: 44813
Ящик для инструмента Stanley Fatmax (1-95-615)
2 980 руб. 
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+ 109 КэтКоинов
Артикул: 44813
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараЯщик для инструментов
Материалметаллопластик
Длина, см29.3
Высота, см49.7
Ширина, см29.5
Вес, кг2
  • Высокий корпус для увеличенного объема хранения
  • Инновационный съемный вертикальный органйзер для более удобного размещения инструмента
  • Большие металлические с защитой от коррозии замки с возможностью использования навесного замка (в комплект поставки не входит)
  • Эргономичная ручка из двух материалов
  • Сочетание преимуществ пластика с прочностью металла для максимальной защиты содержимого
  • V-образный паз в крышке ящика для удобства расположения детали при пилении
  • Переносной лоток для транспортировки инструмента и мелких деталей, при этом в ящике остается место под крупный инструмент, поскольку длина лотка меньше длины ящика
  • Конструкция позволяет с легкостью переносить большую нагрузку
  • Подходит для работы с трубами и пиломатериалами
  • Подходит для каменщиков, бетонщиков, электриков, сантехников, маляров/декораторов, плотников, ковельщиков, специалистов в области вентиляции и кондиционирования, работе по гипсокартону, штукатуров, плиточников, укладчиков напольных покрытий, для профессионалов в других областях, например, дорожном строительстве и водоснабжении


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Самовывоз невозможен
Ящик для инструмента Stanley Fatmax (1-95-615) - купить по цене 2980 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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