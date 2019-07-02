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Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335)

(1)
Артикул: 44773
  • Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 1
  • Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 2
  • Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 3
  • Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 4
  • Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 5
Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 1
Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 2
Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 3
Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 4
Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - фото 5
3 890 руб. 
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Артикул: 44773
В наличии
Рейтинг:

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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараРюкзак для инструментов
Материалнейлон
Вес, кг1
Размеры, мм350х160х440

Предназначен для хранения и транспортировки различных ручных инструментов.

Характеристики:

  • Материал изготовления – нейлон;
  • Плотность материала – 600 ден;
  • Тип застежки – молния;
  • Максимальная нагрузка – 15 кг;
  • Регулировка длины лямок – есть;
  • Цвет – черный, желтый.


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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02.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Приятный рюкзак, и красивый

Недостатки:
нет

Самовывоз невозможен
Рюкзак для инструмента Stanley (STST1-72335) - по цене 3890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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