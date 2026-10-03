Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие для трековых светильников
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%430 руб. 445 руб.
В наличии
Код товара: 444994
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
430 руб. -3%
445 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплектующие для трековых светильников
Особенности
без таймера
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
41
Описание товара Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121
Импульсное зажигающее устройство предназначено для запуска газоразрядных ламп
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Комплектующие для трековых светильников
Особенности
без таймера
Страна производитель
Китай
Импульсное зажигающее устройство предназначено для запуска газоразрядных ламп
Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121 - по цене 430 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Устройство зажигающее импульс. ИЗУ-Т-70-1000/220-01 УХЛ2 без таймера Клейтон НФ-00000121