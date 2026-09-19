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Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950 купить с доставкой в Москве
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Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950

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Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Освещение
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 440479
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Характеристики

Бренд
Jazzway
Тип товара
Освещение
Размеры в упаковке, см
23х4х3
Вес, г.
230

Описание товара Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950

Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950

Отзывы о товаре Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950




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Характеристики
Бренд
Jazzway
Тип товара
Освещение
Описание
Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светильник светодиодный для растений PPG T5i- 900 Agro 12Вт IP20 Jazzway 5025950 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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