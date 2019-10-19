Монитор Acer 24" V246HLbd черный (UM.FV6EE.002)

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Acer
|Тип товара
|Мониторы
|Цвет рамки
|черный
|Соотношение сторон
|16:9
|Время отклика
|5 мс
|Яркость
|250 кд/м2
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19.10.2019
Отличное качество картинки, естественные цвета, адекватность цены.
Недостатки:
Придирка - зачем на подставке сделали поперечные декоративные риски? В дальнейшем в этом месте будет пылесборник. Нет DVI кабеля в комплекте.
Комментарий:
Включил, поставил собственный кабель DVI от старого монитора - и все просто заработало. При изменении угла обзора качество картинки меняется мало. Настройки простые, дизайн строгий. В стандартных настройках убрал яркость со 100 до 85 %, и даже так картинка очень яркая и сочная. Соотношение цены и капчества на твердую пятерку. Очень доволен.