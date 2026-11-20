Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-977-1 персиковый
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Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
В наличии
Код товара: 428866
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х15
Вес, кг.
1.8
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-977-1 персиковый
Ручной отпариватель Kitfort КТ-977-1 компактный, лёгкий и стильный. Он позволяет быстро погладить любые вещи и изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за вещами, освежает их и дезинфицирует. Такой отпариватель удобно брать с собой в поездки.
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Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-977-1 персиковый - купить по цене 5350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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