Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С)
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
12.4 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%45 880 руб. 53 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 428431
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
12.4 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х13
Вес, кг.
7.03
Описание товара Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С)
Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
12.4 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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