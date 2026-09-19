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Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С) купить с доставкой в Москве
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Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С)

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Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С) - фото 1
Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
12.4 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С) - фото 1
  • Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
45 880 руб.  53 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 428431
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
12.4 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х13
Вес, кг.
7.03

Описание товара Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С)

Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов

Отзывы о товаре Душевая система Lemark Yeti термостатический для ванны и душа (LM7822С)




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Душевая система
Страна бренда
Чехия
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа
30 см
Диаметр ручного душа
12.4 см
Длина душевого шланга
200
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Функция Тропический дождь
нет
Наличие мыльницы
нет
Развернуть
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
да
Особенности
4 монтажных отверстия
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель бытовой предназначен для регулировки температуры воды и расхода воды в бытовых или общественных помещениях. Выполнен в стильном дизайне из качественных материалов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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