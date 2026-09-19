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Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором купить с доставкой в Москве
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Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором

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Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором - фото 1
Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором - фото 1
  • Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 427636
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Характеристики

Бренд
RST
Тип товара
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
часы, прогноз погоды, будильник, проекция изображения, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Питание
от батареек, от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
500

Описание товара Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором

Метеостанция RST 32775 представляет собой многофункциональный прибор, который производит измерение температуры, атмосферного давления, а также относительной влажности воздушного потока. Непрерывное функционирование устройства производится как от сети, так и посредством батареек. Модель RST 32775 располагает встроенной памятью, незаменимой для последующего отслеживания динамики показателей. Чтобы пользователь получил всю информацию, метеостанция включает в себя большой функциональный дисплей с мощной подсветкой. В качестве дополнительных опций производитель добавил стандартный и лунный календари, а также часы, незаменимый будильник и оповещающий о заморозках индикатор.

Отзывы о товаре Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором




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Характеристики
Бренд
RST
Тип товара
Выносной датчик
беспроводной
Дисплей
есть
Дополнительные функции
часы, прогноз погоды, будильник, проекция изображения, календарь
Измерение температуры (OUT)
есть
Питание
от батареек, от сети
Страна производитель
Китай
Описание
Метеостанция RST 32775 представляет собой многофункциональный прибор, который производит измерение температуры, атмосферного давления, а также относительной влажности воздушного потока. Непрерывное функционирование устройства производится как от сети, так и посредством батареек. Модель RST 32775 располагает встроенной памятью, незаменимой для последующего отслеживания динамики показателей. Чтобы пользователь получил всю информацию, метеостанция включает в себя большой функциональный дисплей с мощной подсветкой. В качестве дополнительных опций производитель добавил стандартный и лунный календари, а также часы, незаменимый будильник и оповещающий о заморозках индикатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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