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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427636
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Описание товара Метеостанция RST с дистанционным терморадиодатчиком 32775 и проэктором
Метеостанция RST 32775 представляет собой многофункциональный прибор, который производит измерение температуры, атмосферного давления, а также относительной влажности воздушного потока. Непрерывное функционирование устройства производится как от сети, так и посредством батареек. Модель RST 32775 располагает встроенной памятью, незаменимой для последующего отслеживания динамики показателей. Чтобы пользователь получил всю информацию, метеостанция включает в себя большой функциональный дисплей с мощной подсветкой. В качестве дополнительных опций производитель добавил стандартный и лунный календари, а также часы, незаменимый будильник и оповещающий о заморозках индикатор.
Метеостанция RST 32775 представляет собой многофункциональный прибор, который производит измерение температуры, атмосферного давления, а также относительной влажности воздушного потока. Непрерывное функционирование устройства производится как от сети, так и посредством батареек. Модель RST 32775 располагает встроенной памятью, незаменимой для последующего отслеживания динамики показателей. Чтобы пользователь получил всю информацию, метеостанция включает в себя большой функциональный дисплей с мощной подсветкой. В качестве дополнительных опций производитель добавил стандартный и лунный календари, а также часы, незаменимый будильник и оповещающий о заморозках индикатор.
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