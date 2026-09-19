Беспроводной пылесос Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X30
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
белый
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
435
Мощность всасывания
150 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
70
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427610
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
Пылесос, Беспроводная зарядка, Инструмент для чистки, Электрощетка для пола, Мультифункциональная щетка, Электрощетка для мягкой, мебели, Комплект для влажной уборки, Беспроводная зарядка, Удлинительная труба
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
435
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х33х21
Вес, кг.
6.08
Описание товара Беспроводной пылесос Roidmi Cordless Vacuum Cleaner X30
ROIDMI Cordless Vacuum Cleaner X30 — это универсальный беспроводной пылесос, который подходит как для сухой, так и влажной уборки. Преимуществом данной модели является наличие магнитного крепления, которое предназначено для удобного вертикального хранения пылесоса. С помощью Cleaner X30 вы с легкостью сможете проводить комплексную уборку в доме, эффективно очищая любые поверхности и устраняя загрязнения разного типа.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
белый
Комплектация
Пылесос, Беспроводная зарядка, Инструмент для чистки, Электрощетка для пола, Мультифункциональная щетка, Электрощетка для мягкой, мебели, Комплект для влажной уборки, Беспроводная зарядка, Удлинительная труба
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.55
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
75
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
435
Развернуть
Мощность всасывания
150 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2500
Время работы от аккумулятора, мин
70
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
2.5
Страна производитель
Китай
ROIDMI Cordless Vacuum Cleaner X30 — это универсальный беспроводной пылесос, который подходит как для сухой, так и влажной уборки. Преимуществом данной модели является наличие магнитного крепления, которое предназначено для удобного вертикального хранения пылесоса. С помощью Cleaner X30 вы с легкостью сможете проводить комплексную уборку в доме, эффективно очищая любые поверхности и устраняя загрязнения разного типа.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, для сухой уборки, моющий Dreame
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