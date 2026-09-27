Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор столовых приборов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 427455
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор столовых приборов
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Материал
пластик, нержавеющая сталь
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
20х18х13
Вес, г.
595
Описание товара Набор столовых приборов Victorinox Swiss Classic (6.7233.12) 12пр
Набор из 12 предметов на 6 персон от Victorinox. Черные рукоятки подчеркивают выдержанный стиль. Можно мыть в посудомоечной машине.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
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Бренд
Тип товара
Набор столовых приборов
Количество персон
6
Количество предметов в наборе
12
Материал
пластик, нержавеющая сталь
Можно мыть в посудомоечной машине
да
Страна производитель
Швейцария
Набор из 12 предметов на 6 персон от Victorinox. Черные рукоятки подчеркивают выдержанный стиль. Можно мыть в посудомоечной машине.
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
Смотрите также: Бокалы, Детская посуда, Кухонные ножи, Посуда для хранения продуктов, Разделочные доски, Сервизы
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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