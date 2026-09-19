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Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR

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Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 1
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 2
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 3
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 4
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 5
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 6
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 7
Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E x16 4.0
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 426821
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E x16 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
280
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х8
Вес, кг.
1.01

Описание товара Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR

Видеокарта Gigabyte RTX3060 GAMING OC 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL — это мощное устройство, предназначенное для игр и других ресурсоёмких задач. Она оснащена графическим процессором NVIDIA Ampere, который обеспечивает высокую производительность и качество графики.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte RTX3060 12GB GAMING OC-12GD (GV-N3060GAMING OC-12GD) LHR




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Видеокарты
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1410
Частота видеопамяти
15000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E x16 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte RTX3060 GAMING OC 12GB GDDR6 192bit 2xHDMI 2xDP LHR RTL — это мощное устройство, предназначенное для игр и других ресурсоёмких задач. Она оснащена графическим процессором NVIDIA Ampere, который обеспечивает высокую производительность и качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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