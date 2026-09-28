Утюг Energy EN-302 (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., керамическая подошва)
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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 425769
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х13
Вес, кг.
1.05
Описание товара Утюг Energy EN-302 (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., керамическая подошва)
Утюг ENERGY EN-302 функцией парового удара, сухого и вертикального глажения гармонично сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Подошва с керамическим покрытием обеспечивает идеальное скольжение по ткани вне зависимости от ее типа. Мощный паровой удар легко разглаживает даже самые сложные складки и расправляет заломы в неподатливых и плотных тканях. Зауженный носик позволяет разгладить любые мелкие детали. Прибор также оснащен индикатором нагрева, указателем максимального уровня воды и плавной регулировкой температуры.
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Утюг ENERGY EN-302 функцией парового удара, сухого и вертикального глажения гармонично сочетает в себе высокую эффективность и простоту в использовании. Подошва с керамическим покрытием обеспечивает идеальное скольжение по ткани вне зависимости от ее типа. Мощный паровой удар легко разглаживает даже самые сложные складки и расправляет заломы в неподатливых и плотных тканях. Зауженный носик позволяет разгладить любые мелкие детали. Прибор также оснащен индикатором нагрева, указателем максимального уровня воды и плавной регулировкой температуры.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Утюг Energy EN-302 (2200Вт, пар, спрей, пар.удар, самооч., керамическая подошва) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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