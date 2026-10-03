Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта
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Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-77%140 руб. 600 руб.
В наличии
Код товара: 425757
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140 руб. -77%
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
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Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Совместимость
универсальное
Страна производитель
Китай
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Palmette) пальметта - по цене 140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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