Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Iskon) искон
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Характеристики
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-82%150 руб. 840 руб.
В наличии
Код товара: 425756
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150 руб. -82%
840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
100
Описание товара Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Iskon) искон
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
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Бренд
Тип товара
Пленка защитная для смартфона
Для смартфонов
универсальное
Страна производитель
Китай
Серия BOHEMIAN/ Детализированный принт высокого качества выгодно подчеркнет ваш стиль. Очень прочная, чрезвычайно устойчивая к царапинам и истиранию пленка. Не оставляет отпечатки пальцев. Приятные тактильные ощущения. Снижает риск случайного выскальзывания гаджета из рук и его повреждения. Совместима со всеми моделями мобильных телефонов.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, 3D стекла, защитные стекла для камеры
Пленка защитная MOCOLL для корпуса БОГЕМНЫЙ УЗОР (Bohemlan Style Iskon) искон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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