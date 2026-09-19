Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель аудио
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424959
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х1
Вес, г.
30
Описание товара Переходник Telecom TA553 DisplayPort - HDMI-F 0.2m
Кабель-переходник Display Роrt ( шт.екер Папа) - HDMI (разъём Мама) – это удобное решение для расширения рабочего стола компьютераСодержание вашего компьютера теперь можно увидеть и на большом экране. В максимальном видео режиме HDTV 1920х1080@60HzПодключите ваш компьютер через этот адаптер к HDMI кабелю, соединенному к разъёму DP телевизора, проектора или ЖК-монитора и наслаждайтесь высококачественным видео и звуком на большом экране
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Кабель-переходник Display Роrt ( шт.екер Папа) - HDMI (разъём Мама) – это удобное решение для расширения рабочего стола компьютераСодержание вашего компьютера теперь можно увидеть и на большом экране. В максимальном видео режиме HDTV 1920х1080@60HzПодключите ваш компьютер через этот адаптер к HDMI кабелю, соединенному к разъёму DP телевизора, проектора или ЖК-монитора и наслаждайтесь высококачественным видео и звуком на большом экране
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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