Описание товара Transatlantic - The Absolute Universe: The Breath Of Life (0194398350318) виниловая пластинка

Transatlantic никогда не была группой, способной устоять перед новым вызовом. Поэтому неудивительно, что для своего пятого альбома The Absolute Universe Нил Морс, Ройне Столт, Майк Портной и Пит Тревавас решили сделать что-то необычное. «Мы действительно придумали нечто беспрецедентное, - с гордостью говорит Портной. «У нас есть две версии этого альбома. Есть вариант на двух компакт-дисках («Forevermore») продолжительностью 90 минут и одном, («The Breath Of Life») - это 60 минут. Одинарный компакт-диск НЕ является отредактированной версией двойного. Это новые записи. Для этого мы сделали разные подходы к песням! Мы написали свежие тексты, и на треках сингл-версии поют люди, отличные от двойной версии. Мы переработали песни, чтобы сделать две версии разными». Для этого альбома группа также вернулась к формату концептуального альбома: «По сути, у нас есть одна гигантская композиция, разделенная на главы. Сюжетная линия рассказывает о борьбе, с которой сегодня сталкиваются все в обществе», - комментирует Портной. «Идея сделать альбом концептуальным не была изначальной», - признает Столт. «У нас все работает так, что есть масса идей, и они развиваются спонтанно, когда мы встречаемся. Все происходит в данный момент». Для Треваваса «The Absolute Universe» - важный проект. «Я думаю, что это прямо на уровне лучших альбомов, которые мы сделали».