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Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка - фото 1
Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
We Are Not Your Kind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка - фото 1
  • Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424572
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
We Are Not Your Kind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка

Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка

21.11.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошее качественное издание.

Недостатки:
нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
We Are Not Your Kind
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Slipknot - We Are Not Your Kind (0016861741013) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.11.2023
Михаил

Достоинства:
Отличный альбом.
Хорошее качественное издание.

Недостатки:
нет


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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