0194398022413, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water виниловая пластинка
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Коллекция SIMON & GARFUNKEL
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В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитSimon & Garfunkel, Bookends (0190758749716) виниловая пластинка
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В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в СплитSimon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water (0190758749815) ви...
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В наличииЦена 3 680 руб.920 руб. в Сплит0194398022413, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water вин...
Характеристики
Описание товара 0194398022413, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water виниловая пластинка
Новое переиздание на прозрачном виниле четвертого студийного альбома "Bookends" 1968 года, легендарного вокального фолк-рок-дуэта Simon & Garfunkel. "Bridge over Troubled Water" - пятый и последний студийный альбом Simon and Garfunkel, выпущенный в начале 1970 года. Диск стал очень популярным, выйдя на лидирующие позиции в чартах многих стран, а также получив признание со стороны критиков. В 1971 году альбом завоевал шесть премий «Грэмми» — за альбом года, запись года (песня «Bridge over Troubled Water»), песню года («Bridge over Troubled Water»), лучшую современную поп-песню («Bridge over Troubled Water»), лучшую аранжировку, сопровождающую вокал («Bridge over Troubled Water»), лучшую инженерную запись. В 2003 году журнал Rolling Stone поставил альбом на 51-е место в своем списке 500 величайших альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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