Top.Mail.Ru
5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
5060143491450, Виниловая Пластинка Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo - фото 1
5060143491450, Виниловая Пластинка Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 5060143491450, Виниловая Пластинка Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo - фото 1
  • 5060143491450, Виниловая Пластинка Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424366
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка

5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка

Отзывы о товаре 5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка

08.08.2021
Сергей

Достоинства:
Хорошо записан!

Недостатки:
Бумажные без пластика внутренние конверты.

Комментарий:
Упаковка ужасная, просто положили в почтовый конверт... И всë...
В результате, конверт имеет помятости. Такая упаковка недопустима для винила.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.08.2021
Сергей

Достоинства:
Хорошо записан!

Недостатки:
Бумажные без пластика внутренние конверты.

Комментарий:
Упаковка ужасная, просто положили в почтовый конверт... И всë...
В результате, конверт имеет помятости. Такая упаковка недопустима для винила.


5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...