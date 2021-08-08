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Хорошо записан!Бумажные без пластика внутренние конверты.Упаковка ужасная, просто положили в почтовый конверт... И всë...В результате, конверт имеет помятости. Такая упаковка недопустима для винила.

5060143491450, Davis, Miles, Kind Of Blue Mono / Stereo виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.