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Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка

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Stills Crosby, Nash &amp; Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка - фото 1
Stills Crosby, Nash &amp; Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка - фото 2
Stills Crosby, Nash &amp; Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
SO FAR
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Stills Crosby, Nash &amp; Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка - фото 1
  • Stills Crosby, Nash &amp; Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка - фото 2
  • Stills Crosby, Nash &amp; Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 424357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
SO FAR
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка

Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Исполнитель
Stills Crosby & Nash
Альбом (сингл)
SO FAR
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание
Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stills Crosby, Nash & Young - So Far (0603497854066) виниловая пластинка - купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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