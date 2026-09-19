Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Nat King Cole - Platinum Collection (3Lp, White Vinyl) (5060403742148) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Unforgettable, Mona Lisa, Too Young, It's Only A Paper Moon, Lush Life, Perfidia, Autumn Leaves, Mood Indigo, I'm In The Mood For Love, When I Fall In Love, Let There Be Love, The Very Thought Of You, St. Louis Blues, Nature Boy, Smile, Sweet Lorraine, (Get Your Kicks On) Route 66, Straighten Up And Fly Right, Avalon, The More I See You, You Are My Sunshine, Orange-Coloured Sky, Laura, At Last, Fly Me To The Moon, Blue Moon, There Goes My Heart, The Late Late Show, Quizas, Quizas, Quizas (Perhaps, Perhaps, Perhaps), The Frim Fram Sauce, Hit That Jive, Jack, Ballerina, Love Letters, Answer Me, Wild Is Love 2, These Foolish Things, Caravan, A Nightingale Sang In Berkeley Square, Dream A Little Dream Of Me, Ain't Misbehavin', You Made Me Love You, That's All
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