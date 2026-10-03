Billie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Billie Joe Armstrong
Альбом (сингл)
No Fun Mondays
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 424298
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 460 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция ARMSTRONG, BILLIE JOE
Коллекция ARMSTRONG, BILLIE JOE
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитBillie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитBillie Joe Armstrong - No Fun Mondays (coloured) (0093624887232)...
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624888604]
Исполнитель
Billie Joe Armstrong
Альбом (сингл)
No Fun Mondays
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Billie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая пластинка
Billie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитJoni Mitchell - The Early Years (1963-1967) (0603497844982) вини...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитPoly Styrene - Translucence (0190295082819) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитAdam Lambert - High Drama (5054197308628) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитDave Van Ronk - Folksinger (8436563184512) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитMike Mareen - Greatest Hits & Remixes (0194111001046) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитMungo Jerry - In The Summertime... Best Of (0090204695836) винил...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в Сплит0090204639861, OST, Star Trek: Best Of (Various Artists) винилов...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в Сплит0090204688302, OST, Star Trek: Deep Space Nine (Dennis McCarthy)...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитAstor Piazzolla - Tango Argentino (0090204707836) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в Сплит0194111018082, Rondo Veneziano, Greatest Hits виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитNeil Young - Somewhere Under The Rainbow, 1973 (0093624885047) в...
-
В наличииЦена 2 340 руб.585 руб. в СплитСплин - Вира и Майна (0190296366581) виниловая пластинка
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624888604]
Исполнитель
Billie Joe Armstrong
Альбом (сингл)
No Fun Mondays
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Billie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Billie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая пластинка - по цене 2460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Billie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая пластинка