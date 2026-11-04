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Удлинитель SmartBuy 15м, 3 розетки, 10А/2,2кВт без заземления (SBE-10-3-15-N) купить с доставкой в Москве
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Удлинитель SmartBuy 15м, 3 розетки, 10А/2,2кВт без заземления (SBE-10-3-15-N)

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Удлинитель SmartBuy 15м, 3 розетки (SBE-10-3-15-N)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 423630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Удлинитель SmartBuy 15м, 3 розетки, 10А/2,2кВт без заземления (SBE-10-3-15-N)
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SmartBuy
Тип товара
Удлинители
Размеры в упаковке, см
25х10х4
Вес, г.
994

Описание товара Удлинитель SmartBuy 15м, 3 розетки, 10А/2,2кВт без заземления (SBE-10-3-15-N)

SmartBuy SBE-10-3-15-N - сетевой фильтр, позволяет подключить до 3 устройств. 

Отзывы о товаре Удлинитель SmartBuy 15м, 3 розетки, 10А/2,2кВт без заземления (SBE-10-3-15-N)




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Характеристики
Бренд
SmartBuy
Тип товара
Удлинители
Описание
SmartBuy SBE-10-3-15-N - сетевой фильтр, позволяет подключить до 3 устройств. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель SmartBuy 15м, 3 розетки, 10А/2,2кВт без заземления (SBE-10-3-15-N) - данный товар вы можете купить по цене 930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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