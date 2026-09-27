Lonnie Smith - All In My Mind (Analogue, Tone Poet) (0602508600395) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Smith Lonnie
Альбом (сингл)
All In My Mind
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 423297
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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Smith Lonnie
Альбом (сингл)
All In My Mind
Жанр
Jazz
Трек-лист
JuJu, Devika, Ways To Leave Your Lover, On A Misty Night, Alhambra, All In My Mind, Up Jumped Spring
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Lonnie Smith - All In My Mind (Analogue, Tone Poet) (0602508600395) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: JuJu, Devika, Ways To Leave Your Lover, On A Misty Night, Alhambra, All In My Mind, Up Jumped Spring
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Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602508600395]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Smith Lonnie
Альбом (сингл)
All In My Mind
Жанр
Jazz
Трек-лист
JuJu, Devika, Ways To Leave Your Lover, On A Misty Night, Alhambra, All In My Mind, Up Jumped Spring
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: JuJu, Devika, Ways To Leave Your Lover, On A Misty Night, Alhambra, All In My Mind, Up Jumped Spring
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Lonnie Smith - All In My Mind (Analogue, Tone Poet) (0602508600395) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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