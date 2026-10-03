Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bobby Hutcherson - Oblique (Analogue, Tone Poet) (0602508840517) виниловая пластинка
Oblique - ремастированное переиздание американского джазового вибрафониста Бобби Хатчерсона с участием пианиста Херби Хэнкока, басиста Альберта Стинсона и и барабанщика Джо Чемберса, первоначально выпущенного в 1980 году. Это полностью аналоговая серия, мастеринг произведен с оригинальных мастер-лент.. Бобби Хатчерсон - джазовый маримбанист и вибрафонист из США. Его техника игры на вибрафоне напоминает стиль игры Milt Jackson. Музыкант оказал огромное влияние на творчество таких вибрафонистов, как Стив Нельсон, Джо Локк и Стефон Хэррис. Little Bs Poem - одна из самых известных композиций Бобби Хатчерсона. Херберт Джеффри Хэнкок - американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века.
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