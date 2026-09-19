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Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый купить с доставкой в Москве
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Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый

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Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый - фото 1
Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
  • Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый - фото 1
  • Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422367
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Характеристики

Бренд
Maunfeld
Тип товара
Блендеры
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, г.
900

Описание товара Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый

блендер Maunfeld MF-132W — мощная и надежная модель, . С помощью нового прибора вы сможете легко и быстро смешивать продукты, взбивать, измельчать их и даже раскалывать лед. Корпус устройства выполнен из высококачественной стали-нержавейки с пластиковыми вставками. двигатель на 300 Вт и скоростным режимом в 22000 об/мин обеспечивает быстрое и идеальное смешивание продуктов.

Отзывы о товаре Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый




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Характеристики
Бренд
Maunfeld
Тип товара
Блендеры
Описание
блендер Maunfeld MF-132W — мощная и надежная модель, . С помощью нового прибора вы сможете легко и быстро смешивать продукты, взбивать, измельчать их и даже раскалывать лед. Корпус устройства выполнен из высококачественной стали-нержавейки с пластиковыми вставками. двигатель на 300 Вт и скоростным режимом в 22000 об/мин обеспечивает быстрое и идеальное смешивание продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блендер MAUNFELD MF-132W 300 Вт, 0.6 л, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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