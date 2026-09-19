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Усилитель Wi?Fi сигнала D?Link DCH-M225/A1A 2.4ГГц N300 1x100Mb купить с доставкой в Москве
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Усилитель Wi?Fi сигнала D?Link DCH-M225/A1A 2.4ГГц N300 1x100Mb

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Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) D-Link DCH-M225/A1A - фото 1
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) D-Link DCH-M225/A1A - фото 2
Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) D-Link DCH-M225/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) D-Link DCH-M225/A1A - фото 1
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) D-Link DCH-M225/A1A - фото 2
  • Wi-Fi усилитель сигнала (репитер) D-Link DCH-M225/A1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422348
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
200

Описание товара Усилитель Wi?Fi сигнала D?Link DCH-M225/A1A 2.4ГГц N300 1x100Mb

DCH-M225 – это портативный повторитель, позволяющий увеличить зону покрытия существующей беспроводной сети. Он также способен передавать в потоковом режиме музыку в любую точку в пределах зоны покрытия расширенной беспроводной сети. Обладая компактным размером, DCH-M225 является в то же время мощным устройством и поддерживает скорость до 300 Мбит/с.

Отзывы о товаре Усилитель Wi?Fi сигнала D?Link DCH-M225/A1A 2.4ГГц N300 1x100Mb




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi усилитель сигнала (повторитель)
Страна производитель
Китай
Описание
DCH-M225 – это портативный повторитель, позволяющий увеличить зону покрытия существующей беспроводной сети. Он также способен передавать в потоковом режиме музыку в любую точку в пределах зоны покрытия расширенной беспроводной сети. Обладая компактным размером, DCH-M225 является в то же время мощным устройством и поддерживает скорость до 300 Мбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усилитель Wi?Fi сигнала D?Link DCH-M225/A1A 2.4ГГц N300 1x100Mb - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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