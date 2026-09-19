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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый купить с доставкой в Москве
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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый

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Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото 1
Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото 2
Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото 1
  • Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото 2
  • Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 421426
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Размеры в упаковке, см
5х2х1
Вес, г.
10

Описание товара Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый

Хотя JetFlash 920 и похож на обычный «USB-брелок», однако на фоне большинства аналогичных устройств этот накопитель выделяется своей высокой производительностью. Благодаря скорости чтения, которая может достигать 420 МБ/с и записи — до 400 МБ/с, менее чем за 15 секунд на этот накопитель можно скопировать до 4 ГБ данных. Просто подключите его к компьютеру и наслаждайтесь молниеносным копированием 4К видео и фотографий высокого разрешения. Тщательное тестирование с имитацией ежедневного использования флеш-накопителя с интерфейсом USB позволяет гарантировать высокую надежность и эффективность работы устройств. Идет ли речь о постоянном копировании большого количества файлов видео в формате HD или же о задачах с высокой интенсивностью операций записи, например, работе с автомобильным видеорегистратором — в любом случае и ситуации Transcend JetFlash 920 станет отличным выбором. Срок эксплуатации этих устройств в 10 раз превышает показатели обычных накопителей на базе флеш-памяти типа TLC. Без сомнений, JetFlash 920 обеспечит безопасность и надежность хранения ваших данных.

Отзывы о товаре Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Описание
Хотя JetFlash 920 и похож на обычный «USB-брелок», однако на фоне большинства аналогичных устройств этот накопитель выделяется своей высокой производительностью. Благодаря скорости чтения, которая может достигать 420 МБ/с и записи — до 400 МБ/с, менее чем за 15 секунд на этот накопитель можно скопировать до 4 ГБ данных. Просто подключите его к компьютеру и наслаждайтесь молниеносным копированием 4К видео и фотографий высокого разрешения. Тщательное тестирование с имитацией ежедневного использования флеш-накопителя с интерфейсом USB позволяет гарантировать высокую надежность и эффективность работы устройств. Идет ли речь о постоянном копировании большого количества файлов видео в формате HD или же о задачах с высокой интенсивностью операций записи, например, работе с автомобильным видеорегистратором — в любом случае и ситуации Transcend JetFlash 920 станет отличным выбором. Срок эксплуатации этих устройств в 10 раз превышает показатели обычных накопителей на базе флеш-памяти типа TLC. Без сомнений, JetFlash 920 обеспечит безопасность и надежность хранения ваших данных.
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Доставка
Отзывы


Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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