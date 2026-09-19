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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 421426
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Описание товара Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый
Хотя JetFlash 920 и похож на обычный «USB-брелок», однако на фоне большинства аналогичных устройств этот накопитель выделяется своей высокой производительностью. Благодаря скорости чтения, которая может достигать 420 МБ/с и записи — до 400 МБ/с, менее чем за 15 секунд на этот накопитель можно скопировать до 4 ГБ данных. Просто подключите его к компьютеру и наслаждайтесь молниеносным копированием 4К видео и фотографий высокого разрешения. Тщательное тестирование с имитацией ежедневного использования флеш-накопителя с интерфейсом USB позволяет гарантировать высокую надежность и эффективность работы устройств. Идет ли речь о постоянном копировании большого количества файлов видео в формате HD или же о задачах с высокой интенсивностью операций записи, например, работе с автомобильным видеорегистратором — в любом случае и ситуации Transcend JetFlash 920 станет отличным выбором. Срок эксплуатации этих устройств в 10 раз превышает показатели обычных накопителей на базе флеш-памяти типа TLC. Без сомнений, JetFlash 920 обеспечит безопасность и надежность хранения ваших данных.
Хотя JetFlash 920 и похож на обычный «USB-брелок», однако на фоне большинства аналогичных устройств этот накопитель выделяется своей высокой производительностью. Благодаря скорости чтения, которая может достигать 420 МБ/с и записи — до 400 МБ/с, менее чем за 15 секунд на этот накопитель можно скопировать до 4 ГБ данных. Просто подключите его к компьютеру и наслаждайтесь молниеносным копированием 4К видео и фотографий высокого разрешения. Тщательное тестирование с имитацией ежедневного использования флеш-накопителя с интерфейсом USB позволяет гарантировать высокую надежность и эффективность работы устройств. Идет ли речь о постоянном копировании большого количества файлов видео в формате HD или же о задачах с высокой интенсивностью операций записи, например, работе с автомобильным видеорегистратором — в любом случае и ситуации Transcend JetFlash 920 станет отличным выбором. Срок эксплуатации этих устройств в 10 раз превышает показатели обычных накопителей на базе флеш-памяти типа TLC. Без сомнений, JetFlash 920 обеспечит безопасность и надежность хранения ваших данных.
Флешка Transcend 128Gb Jetflash 920 (TS128GJF920) USB3.1 темно-серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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