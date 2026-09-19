Набор аксессесуаров для железной дороги"Пожарная служба в коробке VG50815
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%660 руб. 1 173 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420907
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 дополнительных элементов
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х4
Вес, г.
150
Описание товара Набор аксессесуаров для железной дороги"Пожарная служба в коробке VG50815
Замечательный комплект аксессуаров к железной дороге Viga Toys порадует малыша и сделает игру еще более интересной и увлекательной.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
6 дополнительных элементов
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Замечательный комплект аксессуаров к железной дороге Viga Toys порадует малыша и сделает игру еще более интересной и увлекательной.
Набор аксессесуаров для железной дороги"Пожарная служба в коробке VG50815 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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