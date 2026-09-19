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Набор аксессесуаров для ж/дороги"Поезд с вагонами"в коробке 50819 купить с доставкой в Москве
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Набор аксессесуаров для ж/дороги"Поезд с вагонами"в коробке 50819

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Набор аксессесуаров для ж/дороги&quot;Поезд с вагонами&quot;в коробке 50819 - фото 1
Набор аксессесуаров для ж/дороги&quot;Поезд с вагонами&quot;в коробке 50819 - фото 2
Набор аксессесуаров для ж/дороги&quot;Поезд с вагонами&quot;в коробке 50819 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
  • Набор аксессесуаров для ж/дороги&quot;Поезд с вагонами&quot;в коробке 50819 - фото 1
  • Набор аксессесуаров для ж/дороги&quot;Поезд с вагонами&quot;в коробке 50819 - фото 2
  • Набор аксессесуаров для ж/дороги&quot;Поезд с вагонами&quot;в коробке 50819 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
730 руб.  1 292 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420905
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
3 вагончика, 1 локомотив
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х8х4
Вес, г.
200

Описание товара Набор аксессесуаров для ж/дороги"Поезд с вагонами"в коробке 50819

Сделайте игру с железной дорогой и поездами еще веселее! Игрушечный транспорт совместим с рельсами Viga Toys. У ребенка появятся три новых вагончика и локомотив. Набор к железной дороге Viga Toys Поезд будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет. Деревянный состав из этого комплекта расширит границы фантазии ребенка и позволит придумать новые сюжеты игр с любимой железной дорогой. Яркие и приятные на ощупь деревянные игрушки также положительно влияют на цветовое восприятие и мышление. Деревянные фигурки подходят для подвижных групповых занятий в детских садах и центрах развития. Задача взрослых – создать подходящую среду для развития ребенка. Игрушки становятся основой для историй и поводом для общения детей. Так развиваются социальные навыки. Изготавливаются игрушки Viga Toys в основном из дерева – прочного, долговечного и натурального материала. Вагончики и локомотив соединяются друг с другом магнитами. Края и углы сглажены, поверхность начисто отшлифована. Вся продукция Viga Toys имеет сертификаты безопасности и качества: европейский EN71, американский ASTM.

Отзывы о товаре Набор аксессесуаров для ж/дороги"Поезд с вагонами"в коробке 50819




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Комплектация
3 вагончика, 1 локомотив
Максимальный возраст
6
Материал
дерево, пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Сделайте игру с железной дорогой и поездами еще веселее! Игрушечный транспорт совместим с рельсами Viga Toys. У ребенка появятся три новых вагончика и локомотив. Набор к железной дороге Viga Toys Поезд будет интересен детям дошкольного возраста от 3 лет. Деревянный состав из этого комплекта расширит границы фантазии ребенка и позволит придумать новые сюжеты игр с любимой железной дорогой. Яркие и приятные на ощупь деревянные игрушки также положительно влияют на цветовое восприятие и мышление. Деревянные фигурки подходят для подвижных групповых занятий в детских садах и центрах развития. Задача взрослых – создать подходящую среду для развития ребенка. Игрушки становятся основой для историй и поводом для общения детей. Так развиваются социальные навыки. Изготавливаются игрушки Viga Toys в основном из дерева – прочного, долговечного и натурального материала. Вагончики и локомотив соединяются друг с другом магнитами. Края и углы сглажены, поверхность начисто отшлифована. Вся продукция Viga Toys имеет сертификаты безопасности и качества: европейский EN71, американский ASTM.
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