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Характеристики
Тип товара
Системный блок
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 418823
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Описание товара Системный блок Dell Vostro 3888 MT (3888-0118) черный
Стильный дизайн, классическое черное цветовое решение, компактность отличают компьютер DELL Vostro 3888. Прекрасно работает в режиме многозадачности, обладает высокой производительностью. Его можно использовать для работы с программами для офиса, просмотра фильмов, игр, веб-серфинга. Функционирует на базе процессора Intel Core i5 10400 вкупе с графическим контроллером Intel UHD Graphics 630 и 8 Гб оперативной памяти. Компьютер DELL Vostro 3888 обеспечен SSD накопителем объемом 512 Гб. Возможно соединение с интернетом с помощью интерфейсов Wi-Fi или Gigabit Ethernet (разъем RJ-45). Имеются USB-порты, разъемы для подключения наушников, микрофона, HDMI, D-Sub. Клавиатура и мышь включены в комплект.
Стильный дизайн, классическое черное цветовое решение, компактность отличают компьютер DELL Vostro 3888. Прекрасно работает в режиме многозадачности, обладает высокой производительностью. Его можно использовать для работы с программами для офиса, просмотра фильмов, игр, веб-серфинга. Функционирует на базе процессора Intel Core i5 10400 вкупе с графическим контроллером Intel UHD Graphics 630 и 8 Гб оперативной памяти. Компьютер DELL Vostro 3888 обеспечен SSD накопителем объемом 512 Гб. Возможно соединение с интернетом с помощью интерфейсов Wi-Fi или Gigabit Ethernet (разъем RJ-45). Имеются USB-порты, разъемы для подключения наушников, микрофона, HDMI, D-Sub. Клавиатура и мышь включены в комплект.
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