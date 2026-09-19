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Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый купить с доставкой в Москве
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Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый

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Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 1
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 2
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 3
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 4
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 5
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 6
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 7
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 8
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 9
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 10
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 11
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 12
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 13
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 14
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 15
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 16
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 17
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 18
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 19
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 20
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 21
Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 1
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 2
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 3
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 4
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 5
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 6
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 7
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 8
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 9
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 10
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 11
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 12
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 13
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 14
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 15
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 16
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 17
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 18
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 19
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 20
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 21
  • Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418513
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Характеристики

Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x520x404 мм
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
327
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Разъемы на передней панели
USB 3.0
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
Белый, черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
6.81

Описание товара Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый

Поставляется с 12-см вентиляторами Frost. Благодаря 8 светодиодам, создающим эффект статического освещения, вентилятор Frost 12 придает стиль собранной системе.Четыре FRG. B-вентилятора в комплекте. Поставляется с тремя 12-см вентиляторами с фиксированной RGB-подсветкой, установленными на передней панели и одним 12-см вентилятором с фиксированной RGB-подсветкой на задней панели корпуса.Сетчатая передняя панель. Уникальный и стильный дизайн передней панели в виде сетки позволяет видеть передние светодиодные вентиляторы, обеспечивая при этом превосходный поток воздуха и циркуляцию в корпусе.Боковая панель из закаленного стекла. Поставляется с боковой панелью из закаленного стекла для демонстрации собранной системы.Двухкамерный дизайн. Конструкция с двумя секциями для отвода тепла от основной камеры и для более эффективного всестороннего охлаждения.Охлаждение для видеокарты. Поддерживает охлаждение видеокарты: 2 вентилятора по 120 мм для превосходного охлаждения VGA(в комплект не входят).Удобный доступ к медиаконтенту. Быстрый и легкий доступ к 2 х USB 3.0, HD аудио и микрофонному портам, кнопке питания и перезагрузки.

Отзывы о товаре Корпус FORMULA Aero One Frost-G-WT-v1 (ACCM-PB17043.21) белый




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Характеристики
Бренд
FORMULA
Тип товара
Корпус для ПК
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
210x520x404 мм
Макс. высота процессорного кулера
161
Максимальная длина видеокарты
327
Материал корпуса
сталь
Места для доп. вентиляторов
2x140 мм - на передней 2x120 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
FRGB
Развернуть
Разъемы на передней панели
USB 3.0
Расположение блока питания
горизонтальное
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
Белый, черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Поставляется с 12-см вентиляторами Frost. Благодаря 8 светодиодам, создающим эффект статического освещения, вентилятор Frost 12 придает стиль собранной системе.Четыре FRG. B-вентилятора в комплекте. Поставляется с тремя 12-см вентиляторами с фиксированной RGB-подсветкой, установленными на передней панели и одним 12-см вентилятором с фиксированной RGB-подсветкой на задней панели корпуса.Сетчатая передняя панель. Уникальный и стильный дизайн передней панели в виде сетки позволяет видеть передние светодиодные вентиляторы, обеспечивая при этом превосходный поток воздуха и циркуляцию в корпусе.Боковая панель из закаленного стекла. Поставляется с боковой панелью из закаленного стекла для демонстрации собранной системы.Двухкамерный дизайн. Конструкция с двумя секциями для отвода тепла от основной камеры и для более эффективного всестороннего охлаждения.Охлаждение для видеокарты. Поддерживает охлаждение видеокарты: 2 вентилятора по 120 мм для превосходного охлаждения VGA(в комплект не входят).Удобный доступ к медиаконтенту. Быстрый и легкий доступ к 2 х USB 3.0, HD аудио и микрофонному портам, кнопке питания и перезагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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