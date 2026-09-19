Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 300 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417908
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
650
Описание товара Герда модница 2 кукла пластмассовая,озвученная 38 см Весна
Герда Модница 2 – это обновленный современный образ куклы с длинными волнистыми волосами, в стильной одежде. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и чудесные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
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Герда Модница 2 – это обновленный современный образ куклы с длинными волнистыми волосами, в стильной одежде. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребенка. У нее красивые глазки, пушистые ресницы и чудесные мягкие волосы, которые можно завивать, расчесывать, укладывать в разные прически, меняя образ куклы.
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