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Железная дорога 12эл.на бат.(свет,звук,дым)в коробке 0609/06046 купить с доставкой в Москве
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Железная дорога 12эл.на бат.(свет,звук,дым)в коробке 0609/06046

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Железная дорога 12эл.на бат.(свет,звук,дым)в коробке 0609/06046
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Железная дорога
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 160 руб.  1 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417673
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
элементы железной дороги, локомотив, 2 вагона, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, г.
670

Описание товара Железная дорога 12эл.на бат.(свет,звук,дым)в коробке 0609/06046

Железная дорога, которая обязательно понравится вашему ребенку. Модель оснащена световыми и звуковыми эффектами. Игрушка развивает у детей фантазию, воображение, творческие способности, пространственное мышление.

Отзывы о товаре Железная дорога 12эл.на бат.(свет,звук,дым)в коробке 0609/06046




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Железная дорога
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
элементы железной дороги, локомотив, 2 вагона, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
батарейки
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Железная дорога, которая обязательно понравится вашему ребенку. Модель оснащена световыми и звуковыми эффектами. Игрушка развивает у детей фантазию, воображение, творческие способности, пространственное мышление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Железная дорога 12эл.на бат.(свет,звук,дым)в коробке 0609/06046 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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