Кукольный театр "Зайкина избушка" 6 персонажей в коробке
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 630 руб. 2 958 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417171
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х5
Вес, г.
670
Описание товара Кукольный театр "Зайкина избушка" 6 персонажей в коробке
С этим набором кукол-перчаток можно разыграть спектакль по сказке “Зайкина избушка”. Игрушка-рукавичка подходит для любого размера руки: как для маминой ладошки, так и маленькой детской ручки. Ребенок не только ближе познакомится со сказкой, но и попробует себя в роли кукловода. Игрушка безопасна и приятна на ощупь.
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С этим набором кукол-перчаток можно разыграть спектакль по сказке “Зайкина избушка”. Игрушка-рукавичка подходит для любого размера руки: как для маминой ладошки, так и маленькой детской ручки. Ребенок не только ближе познакомится со сказкой, но и попробует себя в роли кукловода. Игрушка безопасна и приятна на ощупь.
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