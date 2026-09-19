Штоковый театр.Ширма+набор кукол и декораций.Любимые сказки
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Характеристики
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417164
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
8 кукол, декорации, сцена, сценарии
Материал
дерево, бумага, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х5
Вес, кг.
1.53
Описание товара Штоковый театр.Ширма+набор кукол и декораций.Любимые сказки
Устройте настоящее театральное представление у себя дома! Подарите детям радость творчества с штоковым театром от «Десятого королевства».
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сюжетно-ролевые игры
Возраст
от 3 лет
Комплектация
8 кукол, декорации, сцена, сценарии
Материал
дерево, бумага, пластик
Страна производитель
Китай
Устройте настоящее театральное представление у себя дома! Подарите детям радость творчества с штоковым театром от «Десятого королевства».
Штоковый театр.Ширма+набор кукол и декораций.Любимые сказки - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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