Видеокамера Panasonic HC-V760

Превосходное качество изображения

С улучшенным объективом, сенсором и процессором Система линз объектива управляет каждой из четырех групп линз отдельно, благодаря чему уменьшаются диапазоны привода, обеспечивается высококачественное изображение, мощное увеличение, а также компактность корпуса камеры. Вместе с этим используются сенсор BSI на 6,03 мегапикселя, а также высокоскоростной процессор Crystal Engine, которые позволяют получать четкое, насыщенное изображение.

Фильмы HDR (широкий динамический диапазон)

Объединяя два изображения, сделанные с разным временем экспозиции, функция «Фильм HDR» подавляет чрезмерно освещенные или затемненные участки, чтобы обеспечить более четкое и насыщенное видеоизображение. Это первая в мире* видеокамера потребительского уровня, оснащенная функцией «Фильм HDR». Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко проводить съемку в естественных условиях с отличной градацией тонов.

Функция выравнивания изображения

Функция выравнивания изображения автоматически определяет и исправляет наклон сделанных снимков. Можно выбрать один из трех уровней (ВЫКЛ, обычный, сильный) в зависимости от условий съемки.

5-осевой HYBRID O.I.S. +

HYBRID O.I.S. + использует пятиосевую коррекцию для полного подавления размытия в снимках с применением самых разных настроек — от широкоугольной съемки до сильного увеличения. Это позволяет делать четкие, насыщенные снимки без размытия практически в любых условиях съемки.

20-кратный оптический зум с 4-приводной системой линз

Благодаря отдельному приводу для каждой из четырех групп линз, сокращается ход приводов. Это обеспечивает качество изображения, быстрое зуммирование и компактность камеры. Камера остается небольшой, даже обладая возможностью 20-кратного оптического увеличения.

Сенсор BSI

Сенсор BSI (освещенность сзади) имеет большую рабочую область, равную 6,03 мегапикселя, благодаря чему подавляется шум даже при съемке в плохо освещенных местах, например в неосвещенных помещениях или ночью. Можно получить необыкновенно красивые изображения с мельчайшими деталями.

Процессор Crystal Engine

Уникальный высокоскоростной процессор Panasonic позволяет снимать и воспроизводить замедленную съемку в режиме Full-HD. Его функция шумоподавления уменьшает шумы для получения четких, ярких, насыщенных изображений в режиме Full-HD.

Вариомикрофон с ветроподавлением

Пространство между микрофоном и сеткой заполнено специальным звукопоглощающим материалом, который подавляет шум ветра, обеспечивая запись чистого звука.

Высококачественные детали аудиосистемы

Четыре микрофона диаметром 6 мм с улучшенным соотношением «сигнал-шум» и алюминиевые оксидные конденсаторы уменьшают искажение звука и повышают его чистоту.

Рапид-съемка в режиме Full-HD

Записывает видео в режиме Full-HD (1920 x 1080) с частотой 120 кадр/сек*. А технология интеллектуального создания кадров Intelligent Frame Creation процессора Crystal Engine выполняет интерполяцию до частоты 240 кадр/сек для обеспечения плавности замедленной съемки. Включает рапид-съемку при нажатии значка на ЖК-экране во время съемки.

Творческий контроль

Эффекты фильтра («Эффект миниатюры», «Пленка (8 мм)», «Немое кино» и «Цейтраферная съемка») позволяют создавать захватывающие эпизоды в соответствии с условиями съемки.

Многофункциональный диск управления

Нажимая или поворачивая диск управления, можно легко корректировать распределенные функции, такие как фокусировка или изменение диафрагмы.

iA (интеллектуальный автоматический режим)/режим iA +

Эта мощная функция оценивает условия съемки, затем автоматически корректирует настройки и активирует функции, необходимые для получения оптимальных результатов. Кроме того, режим iA Plus позволяет настраивать компенсацию экспозиции и баланс белого нажатием кнопки на ЖК-экране.

Характеристики