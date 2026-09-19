Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый
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Характеристики
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Количество секций
5
Термостат
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414773
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х66х15
Вес, кг.
7.8
Описание товара Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC способен согреть и сделать комфортной температуру в комнате до 12 кв. м. Пять радиаторных секций с успехом справляются со своей непосредственной задачей – обогревом жилого помещения.
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Бренд
Тип товара
Масляный радиатор
Тип установки
напольный
Площадь обогрева, м2
12
Мощность обогрева, Вт
1000
Таймер
нет
Количество секций
5
Термостат
да
Управление
механическое
Страна производитель
Китай
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC способен согреть и сделать комфортной температуру в комнате до 12 кв. м. Пять радиаторных секций с успехом справляются со своей непосредственной задачей – обогревом жилого помещения.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, 7 секций, 9 секций
Радиатор масляный Timberk TOR 21.1005 BC белый - по цене 4180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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