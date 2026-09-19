Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240
Экономичность, компактность, классический дизайн. Механизм застопоривания для выбора нужного формата и высоты проекции. Настенное и потолочное крепление. Наличие чёрной светопоглощающей каймы для улучшения восприятия яркости изображения. Ровная гладкая поверхность экрана. Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели. Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Нижняя натяжная стальная планка имеет черное покрытие. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам. Тип полотна: MW. Коэффициент отражения: 1.0 / 1.1. Угол обзора: 160 градусов.
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Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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