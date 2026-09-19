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Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 купить с доставкой в Москве
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Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240

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Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 1
Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 2
Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 3
Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 4
Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 1
  • Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 2
  • Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 3
  • Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 4
  • Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
6 010 руб.  11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414367
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Характеристики

Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Размеры в упаковке, м
2.4х0.2х0.2
Вес, кг.
11.6

Описание товара Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240

Экономичность, компактность, классический дизайн. Механизм застопоривания для выбора нужного формата и высоты проекции. Настенное и потолочное крепление. Наличие чёрной светопоглощающей каймы для улучшения восприятия яркости изображения. Ровная гладкая поверхность экрана. Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели. Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Нижняя натяжная стальная планка имеет черное покрытие. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам. Тип полотна: MW. Коэффициент отражения: 1.0 / 1.1. Угол обзора: 160 градусов.

Отзывы о товаре Экран настенно-потолочный Digis Optimal-D DSOD-1107 240x240




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Характеристики
Бренд
Digis
Тип товара
Экраны проекционные
Описание
Экономичность, компактность, классический дизайн. Механизм застопоривания для выбора нужного формата и высоты проекции. Настенное и потолочное крепление. Наличие чёрной светопоглощающей каймы для улучшения восприятия яркости изображения. Ровная гладкая поверхность экрана. Отсутствие швов на проекционной поверхности на всех размерах модели. Система менеджмента качества производства экранов соответствует международным стандартам ISO9001-2000. Корпус экрана выполнен из стали с белым полимерным покрытием и ударопрочного пластика. Нижняя натяжная стальная планка имеет черное покрытие. Материалы полотна экрана экологически безопасны, полностью удовлетворяют требования пожарной безопасности к строительным материалам и компонентам. Тип полотна: MW. Коэффициент отражения: 1.0 / 1.1. Угол обзора: 160 градусов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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