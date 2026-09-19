Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 30м WH-111(30M) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414224
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
30
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, кг.
2.59
Описание товара Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 30м WH-111(30M) черный
Активный кабель для передачи сигналов HDMI 1.4, максимальное разрешение 1080p/60Hz. Круглое сечение. Тип разъёмов А-А ( вилка-вилка), 19 pin, позолоченные контакты. Встроенный чипсет RedMere. Сечение жил 24AWG. Обеспечивает передачу Fast Ethernet. Длина 30м. Цвет чёрный. Соблюдайте порядок подключения кабеля: к разъему SOURCE подключается источник сигнала, к разъему TV подключается оконечное устройство.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
30
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Активный кабель для передачи сигналов HDMI 1.4, максимальное разрешение 1080p/60Hz. Круглое сечение. Тип разъёмов А-А ( вилка-вилка), 19 pin, позолоченные контакты. Встроенный чипсет RedMere. Сечение жил 24AWG. Обеспечивает передачу Fast Ethernet. Длина 30м. Цвет чёрный. Соблюдайте порядок подключения кабеля: к разъему SOURCE подключается источник сигнала, к разъему TV подключается оконечное устройство.
Кабель аудио-видео Lazco WH-111 HDMI (m)/HDMI (m) 30м WH-111(30M) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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