Кабель аудио-видео Lazco WH-141 HDMI (m)/DVI-D(m) 15м (WH-141(15M)) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414215
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI-D
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
200
Описание товара Кабель аудио-видео Lazco WH-141 HDMI (m)/DVI-D(m) 15м (WH-141(15M)) черный
WH-141(15m) Кабель соединительный HDMI-DVI. Максимальная скорость передачи 3,4Гбит/с, максимальное разрешение 2560x1600 (Dual link). Круглое сечение. Тип разъёмов: HDMI(А) (19 pin) штекер, DVI-D (24+1) штекер, позолоченные контакты. Сечение жил 26AWG, тройной экран. Длина 15м. Цвет чёрный.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI, DVI-D
Разъемы
HDMI (штекер) - DVI-D (штекер)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
WH-141(15m) Кабель соединительный HDMI-DVI. Максимальная скорость передачи 3,4Гбит/с, максимальное разрешение 2560x1600 (Dual link). Круглое сечение. Тип разъёмов: HDMI(А) (19 pin) штекер, DVI-D (24+1) штекер, позолоченные контакты. Сечение жил 26AWG, тройной экран. Длина 15м. Цвет чёрный.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель аудио-видео Lazco WH-141 HDMI (m)/DVI-D(m) 15м (WH-141(15M)) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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