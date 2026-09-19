Чехол Deppa Liquid Silicone для Apple iPhone 12 Pro/12 зеленый картон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413736
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол Deppa Liquid Silicone для Apple iPhone 12 Pro/12 зеленый картон
Подкладка из микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Soft Touch. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью.
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Подкладка из микрофибры. Защищает поверхность от царапин при попадании пыли. Покрытие Soft Touch. Гладкая, мягкая поверхность приятная на ощупь и имеет противоскользящий эффект. Жесткий каркас. Твердый поликарбонат надежно защищает смартфон от механических повреждений. Камера и дисплей в безопасности. Приподнятый край чехла над дисплеем и задней камерой обеспечивает отсутствие царапин при контакте с поверхностью.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
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