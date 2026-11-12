Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий 87762
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Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413701
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
50
Описание товара Чехол Deppa Gel Color для Apple iPhone 12 mini синий PET синий 87762
Благодаря высокотехнологичному TPU кейс эластичен и устойчив к изгибам: он не рвется и не ломается. Он надежно защищает смартфон со всех сторон и имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, разъемам и кнопкам смартфона. Чехол легко надевается и снимается, при этом эффективно защищая смартфон от механических повреждений.
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Благодаря высокотехнологичному TPU кейс эластичен и устойчив к изгибам: он не рвется и не ломается. Он надежно защищает смартфон со всех сторон и имеет все необходимые отверстия для доступа к функциональным портам, разъемам и кнопкам смартфона. Чехол легко надевается и снимается, при этом эффективно защищая смартфон от механических повреждений.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
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