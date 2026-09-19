Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White - фото 1
Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White - фото 2
Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой фильтр
  • Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White - фото 1
  • Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White - фото 2
  • Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412591
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ldnio
Тип товара
Сетевой фильтр
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White

LDNIO SC4407 — сетевой фильтр удлинитель на 2 метра. Оборудован четырьмя универсальными электророзетками и четырьмя разъёмами USB. Сетевой удлинитель — необходимая вещь практически в любой квартире или доме. Он легко и быстро решает проблему с недостатком розеток в одном конкретной локации, будь то компьютерное рабочее место или кухня с различными видами техники. Главные особенности сетевого фильтра удлинителя LDNIO SC4407. Возможность подключать электроприборы с разными типами вилок: Америка — Тип A / Тип B (два вертикальных плоских штырька), Европа — Тип C (два круглых штырька), Англия — Тип G (три больших плоских контакта, расположенных треугольником). Разъём USB с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, с максимальной выходной мощностью 18 Вт. Если у вас есть смартфоны с поддержкой данного стандарта, то вы сразу почувствуете разницу в скорости зарядки аккумулятора. Каждый раз вы будете тратить на пополнение энергии, как минимум, на 40% меньше времени, чем при использовании обычной зарядки. Три одинаковых USB разъёма 5В c автоматическим распределением зарядного тока, вплоть до 3.1А (максимум). Медные контакты с высоким показателем проводимости выгодно отличаются длительным сроком службы.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ldnio
Тип товара
Сетевой фильтр
Описание
LDNIO SC4407 — сетевой фильтр удлинитель на 2 метра. Оборудован четырьмя универсальными электророзетками и четырьмя разъёмами USB. Сетевой удлинитель — необходимая вещь практически в любой квартире или доме. Он легко и быстро решает проблему с недостатком розеток в одном конкретной локации, будь то компьютерное рабочее место или кухня с различными видами техники. Главные особенности сетевого фильтра удлинителя LDNIO SC4407. Возможность подключать электроприборы с разными типами вилок: Америка — Тип A / Тип B (два вертикальных плоских штырька), Европа — Тип C (два круглых штырька), Англия — Тип G (три больших плоских контакта, расположенных треугольником). Разъём USB с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0, с максимальной выходной мощностью 18 Вт. Если у вас есть смартфоны с поддержкой данного стандарта, то вы сразу почувствуете разницу в скорости зарядки аккумулятора. Каждый раз вы будете тратить на пополнение энергии, как минимум, на 40% меньше времени, чем при использовании обычной зарядки. Три одинаковых USB разъёма 5В c автоматическим распределением зарядного тока, вплоть до 3.1А (максимум). Медные контакты с высоким показателем проводимости выгодно отличаются длительным сроком службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Ldnio SC4407Q 2м, 4 розетки, 4xUSB (LD_B4435) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...