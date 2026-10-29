Набор клавиатура+мышь SmartBuy One SBC-230346AG-K Black
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Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
В наличии
Код товара: 412075
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
930 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х15х4
Вес, г.
400
Описание товара Набор клавиатура+мышь SmartBuy One SBC-230346AG-K Black
Беспроводной мультимедийный комплект, состоящий из клавиатуры и мыши. Клавиатура выполнена в игровом дизайне и имеет полноразмерную раскладку. Основные игровые кнопки выделены зеленым цветом. Большие клавиши Enter, Backspace, Shift обеспечивают удобство при печати. С помощью дополнительных кнопок, активируемых клавишей Fn, осуществляется быстрый доступ к интернет-приложениям и функциям медиаплеера.
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Набор клавиатура+мышь SmartBuy One SBC-230346AG-K Black - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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