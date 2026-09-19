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Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black купить с доставкой в Москве
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Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black

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Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 1
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 2
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 3
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 4
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 5
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 6
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 7
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 8
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 9
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 10
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 11
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 12
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 13
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 14
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 15
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 16
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 17
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 18
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 19
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 20
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 21
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 22
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 23
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 24
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 25
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 26
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 27
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 1
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 2
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 3
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 4
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 5
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 6
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 7
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 8
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 9
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 10
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 11
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 12
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 13
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 14
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 15
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 16
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 17
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 18
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 19
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 20
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 21
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 22
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 23
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 24
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 25
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 26
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 27
  • Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411703
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Характеристики

Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
70х65х36
Вес, кг.
18.73

Описание товара Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black

Корпус Define 7 XL устанавливает новый стандарт ожиданий от корпуса типа full-tower, ведь речь идет о модульности, гибкости и простоте в использовании. Передняя панель из анодированного алюминия с петлями для навески с обоих сторон легко открывается и закрывается с помощью магнитной фиксации. Верхние защелкиваемые панели, не требующие крепежных инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайные падения. Прочный новый лоток для HDD-дисков с четырьмя точечными опорами и виброгасящими лотками.

Отзывы о товаре Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black




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Характеристики
Бренд
Fractal Design
Тип товара
Корпуса
Описание
Корпус Define 7 XL устанавливает новый стандарт ожиданий от корпуса типа full-tower, ведь речь идет о модульности, гибкости и простоте в использовании. Передняя панель из анодированного алюминия с петлями для навески с обоих сторон легко открывается и закрывается с помощью магнитной фиксации. Верхние защелкиваемые панели, не требующие крепежных инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайные падения. Прочный новый лоток для HDD-дисков с четырьмя точечными опорами и виброгасящими лотками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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