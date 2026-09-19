Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411703
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х65х36
Вес, кг.
18.73
Описание товара Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black
Корпус Define 7 XL устанавливает новый стандарт ожиданий от корпуса типа full-tower, ведь речь идет о модульности, гибкости и простоте в использовании. Передняя панель из анодированного алюминия с петлями для навески с обоих сторон легко открывается и закрывается с помощью магнитной фиксации. Верхние защелкиваемые панели, не требующие крепежных инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайные падения. Прочный новый лоток для HDD-дисков с четырьмя точечными опорами и виброгасящими лотками.
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Корпус Define 7 XL устанавливает новый стандарт ожиданий от корпуса типа full-tower, ведь речь идет о модульности, гибкости и простоте в использовании. Передняя панель из анодированного алюминия с петлями для навески с обоих сторон легко открывается и закрывается с помощью магнитной фиксации. Верхние защелкиваемые панели, не требующие крепежных инструментов, обеспечивают быстрый доступ и предотвращают случайные падения. Прочный новый лоток для HDD-дисков с четырьмя точечными опорами и виброгасящими лотками.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Корпус Fractal Design Define 7 XL (FD-C-DEF7X-01) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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