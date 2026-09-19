Картридж NV Print TK-5240 Yellow для Kyocera ECOSYS P5026cdn/P5026cdw/M5526cdn/M5526cdw (3000k)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Картридж NV Print TK-5240 Yellow для Kyocera ECOSYS P5026cdn/P5026cdw/M5526cdn/M5526cdw (3000k)
Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.) Компания NV PRINT является лидером по объемам производства и сбыта в секторе совместимых картриджей на Российском рынке. И предлагает купить совместимые картриджи оптом в Москве и других регионах России. Производим более 1 500 наименований картриджей. Более 5000 клиентов. 13 складских комплексов и 10 сервисных центров по всей России. Неснижаемый ежемесячный остаток на складских помещениях свыше 1 000 000 картриджей. В автопарке компании более 70 автомобилей. Обеспечиваем надежное обслуживание своих клиентов во всех городах России от Калининграда до Владивостока .
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