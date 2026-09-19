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Тонер-картридж NV Print совместимый NV-106R03624 для Xerox Phaser-3330/WC-3335 (15000k) купить с доставкой в Москве
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Тонер-картридж NV Print совместимый NV-106R03624 для Xerox Phaser-3330/WC-3335 (15000k)

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Тонер-картридж NV Print совместимый NV-106R03624 для Xerox Phaser-3330/WC-3335 (15000k)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 411301
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
32х16х12
Вес, кг.
1.14

Описание товара Тонер-картридж NV Print совместимый NV-106R03624 для Xerox Phaser-3330/WC-3335 (15000k)

Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.) Компания NV PRINT является лидером по объемам производства и сбыта в секторе совместимых картриджей на Российском рынке. И предлагает купить совместимые картриджи оптом в Москве и других регионах России. Производим более 1 500 наименований картриджей. Более 5000 клиентов. 13 складских комплексов и 10 сервисных центров по всей России. Неснижаемый ежемесячный остаток на складских помещениях свыше 1 000 000 картриджей. В автопарке компании более 70 автомобилей. Обеспечиваем надежное обслуживание своих клиентов во всех городах России от Калининграда до Владивостока .

Отзывы о товаре Тонер-картридж NV Print совместимый NV-106R03624 для Xerox Phaser-3330/WC-3335 (15000k)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Описание
Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.) Компания NV PRINT является лидером по объемам производства и сбыта в секторе совместимых картриджей на Российском рынке. И предлагает купить совместимые картриджи оптом в Москве и других регионах России. Производим более 1 500 наименований картриджей. Более 5000 клиентов. 13 складских комплексов и 10 сервисных центров по всей России. Неснижаемый ежемесячный остаток на складских помещениях свыше 1 000 000 картриджей. В автопарке компании более 70 автомобилей. Обеспечиваем надежное обслуживание своих клиентов во всех городах России от Калининграда до Владивостока .
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Отзывы


Тонер-картридж NV Print совместимый NV-106R03624 для Xerox Phaser-3330/WC-3335 (15000k) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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